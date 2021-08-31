Deniz Akkaya şimdi de hakaretten yargılanacak!

Bir TV programında sunucu Türker Akıncı ile Erkan Trükten ve Haluk Özdil'in aralarında bulunduğu araştırmacı yazarlar; insanlığın fiziksel ve bilişsel özellikleri ile oynanmasını öngören bir akımın reklamını yapan Akkaya'nın paylaşımları hakkında konuştu. Akkaya, daha önce bu akımı eleştirenler için 'Gericilikte ısrar edenlere inat, geleceği bize getirmekte, yaşasın transhümanizm diyelim mi?' şeklinde paylaşım yaparak akımı kabul etmeyenlere 'Gerici' ithamında bulunmuştu.