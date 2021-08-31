Deniz Akkaya şimdi de hakaretten yargılanacak!

Bir TV programında sunucu Türker Akıncı ile Erkan Trükten ve Haluk Özdil'in aralarında bulunduğu araştırmacı yazarlar; insanlığın fiziksel ve bilişsel özellikleri ile oynanmasını öngören bir akımın reklamını yapan Akkaya'nın paylaşımları hakkında konuştu. Akkaya, daha önce bu akımı eleştirenler için 'Gericilikte ısrar edenlere inat, geleceği bize getirmekte, yaşasın transhümanizm diyelim mi?' şeklinde paylaşım yaparak akımı kabul etmeyenlere 'Gerici' ithamında bulunmuştu.
Programda Akkaya'nın bu yorumu ele alındı. İddiaya göre Akkaya program sunucusu ve konukları için sosyal medyada "Cahiliyetin dili hep aynı, kafayı yemişsiniz, dört geri zekalı çıkmış konuşuyor" şeklinde sözler sarf etti.
Akkaya'nın bu sözleri sonrası program sunucusu ve konuklar savcılığa başvurdu. Akkaya'nın kendilerine yönelik hakaret suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını istediler. Savcılık soruşturma başlattı. Akkaya hakkında açılan dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.