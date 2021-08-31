Efsane diziye efsane transfer! Bir Zamanlar Çukurova’da İbrahim Çelikkol fırtınası esecek!

Çukurova'nın bereketli topraklarının altını üstüne getirecek 'Hakan Gümüşoğlu' için hummalı bir çalışmaya girişen dizi ekibi, bu iddialı karakter için Adana'da yeni mekanlar inşa etti. Adından sıkça bahsedilecek olan bu karakterin kostüm ve imaj çalışmaları ise yaklaşık üç ay sürdü.



'HAKAN GÜMÜŞOĞLU' EZBERLERİ BOZACAK

İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan 'Hakan Gümüşoğlu', Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir iş insanı. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem 'Demir Yaman' ile kesişmiş. Ve yıllar sonra 'Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.