Haberler Günaydın Haberleri Efsane diziye efsane transfer! Bir Zamanlar Çukurova’da İbrahim Çelikkol fırtınası esecek!
Giriş Tarihi: 31.8.2021

Efsane diziye efsane transfer! Bir Zamanlar Çukurova’da İbrahim Çelikkol fırtınası esecek!

Efsane diziye efsane transfer! Bir Zamanlar Çukurova’da İbrahim Çelikkol fırtınası esecek!

Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda İbrahim Çelikkol fırtınası esecek! Ünlü oyuncu, diziye Çukurova’nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapan Hakan Gümüşoğlu karakteriyle dahil oldu. Gizemli, adaletli, savaşçı ve gözüpek kişiliğiyle öne çıkan Hakan, ezberleri bozacak. Dizi ekibi, bu iddialı karakter için Adana’da yeni mekanlar inşa etti. Kostüm ve imaj çalışmaları ise üç ay sürdü

Atv ekranının efsane dizilerinden 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonuna önemli bir transferle başlıyor. Ünü dünyayı sarmış isimlerden biri olan İbrahim Çelikkol, 3 sezondur zirveden inmeyen diziye yeni bir heyecan getirecek. Başarılı oyuncu, diziye Çukurova'nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapacak olan 'Hakan Gümüşoğlu' karakteriyle katılacak.

YENİ MEKANLAR İNŞA EDİLDİ
'Hakan Gümüşoğlu' için çalışmalarını aylardır sürdüren Çelikkol; gizemli, karizmatik ve adaletli bir İzmirli olarak Adana coğrafyasında uzun yıllardır devam eden birçok hikayenin içinde yerini alacak.

Çukurova'nın bereketli topraklarının altını üstüne getirecek 'Hakan Gümüşoğlu' için hummalı bir çalışmaya girişen dizi ekibi, bu iddialı karakter için Adana'da yeni mekanlar inşa etti. Adından sıkça bahsedilecek olan bu karakterin kostüm ve imaj çalışmaları ise yaklaşık üç ay sürdü.

'HAKAN GÜMÜŞOĞLU' EZBERLERİ BOZACAK
İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan 'Hakan Gümüşoğlu', Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir iş insanı. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem 'Demir Yaman' ile kesişmiş. Ve yıllar sonra 'Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Efsane diziye efsane transfer! Bir Zamanlar Çukurova’da İbrahim Çelikkol fırtınası esecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA