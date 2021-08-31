Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den üzen haber! Havva Öztel koronavirüse yakalandı!

Her yaptığı ile olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıktı. Karadeniz'den Marmaris'e geçen Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında takipçilerine üzücü haberi verdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Öztel, sosyal medya üzerinden üzücü haberi verdi. Yatakta bir pozunu paylaşan Öztel, koronavirüse yakalandığını açıkladı.