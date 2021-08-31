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Giriş Tarihi: 31.8.2021 17:53 Son Güncelleme: 31.8.2021 19:11

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den üzen haber! Havva Öztel koronavirüse yakalandı!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den üzen haber! Havva Öztel koronavirüse yakalandı!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den kötü haber geldi. Karadeniz turuna çıkan Havva Öztel'in koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bugün sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Öztel, haberi buradan duyurdu. İşte detaylar...

Her yaptığı ile olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıktı. Karadeniz'den Marmaris'e geçen Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında takipçilerine üzücü haberi verdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Öztel, sosyal medya üzerinden üzücü haberi verdi. Yatakta bir pozunu paylaşan Öztel, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"HAYAT EVE SIĞDI"

Ünlü şarkıcının annesi yaptığı paylaşımda, "Hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi. Sayılı gün çabuk geçer" ifadelerini kullandı.

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den üzen haber! Havva Öztel koronavirüse yakalandı!
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