Bir Zamanlar Çukurova için geri sayım başladı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonundan ilk görüntüler yayınlandı. Üç sezondur zirveden inmeyen dizinin tanıtımı, önceki gün atv Ana Haber'de izleyicilerle buluştu. Diziye dahil olan İbrahim Çelikkol'un da ilk kez görüldüğü sahneler, izleyiciyi heyecanlandırdı.

Bir Zamanlar Çukurova'dan muhteşem dönüş! atv Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon 103. Bölüm ilk görüntüler yayınlandı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizinin yeni sezona 9 Eylül Perşembe akşamı başlayacağı duyuruldu.



ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengamede Demir ortadan kaybolmuştu.

