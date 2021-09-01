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Giriş Tarihi: 1.9.2021 11:48

Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonunda başarılı oyuncu Erkan Bektaş, diziye sıra dışı bir karakterle dâhil olacak.

Erkan Bektaş'ın hayat verdiği Abdülkadir Keskin, Çukurova'nın kurallarını baştan yazacak! Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin'in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova'ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor!

Söz konusu intikam olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen Abdülkadir, tüm bildiklerini ant içtiği intikamını almak için kullanacak. Başarılı oyuncu Erkan Bektaş'ın hayat verdiği 'Abdülkadir Keskin', Çukurova'nın hakimi olmak için Hakan Gümüşoğlu'nun iş ortağı unvanıyla cemiyet ve iş dünyasına giriş yapacak.

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Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!
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