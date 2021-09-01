Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

Erkan Bektaş'ın hayat verdiği Abdülkadir Keskin, Çukurova'nın kurallarını baştan yazacak! Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin'in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova'ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor!