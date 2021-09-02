‘Abdülkadir’ Çukurova’ya hakim olmak istiyor!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova
'nın dördüncü sezonunda başarılı oyuncu Erkan Bektaş
, diziye sıra dışı bir karakterle dahil olacak. Bektaş'ın hayat verdiği 'Abdülkadir Keskin', Çukurova'nın kurallarını baştan yazacak!
İŞ DÜNYASINA GİRECEK
Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan 'Abdülkadir Keskin'in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de 'Adnan' ve 'Demir Yaman' ile kapanmamış bir hesap var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova'ya gelmiş görünse de 'Abdülkadir' aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor! Söz konusu intikam olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen 'Abdülkadir', tüm bildiklerini ant içtiği intikamını almak için kullanacak. 'Abdülkadir', Çukurova'nın hakimi olmak için 'Hakan Gümüşoğlu
'nun iş ortağı unvanıyla cemiyet ve iş dünyasına giriş yapacak.