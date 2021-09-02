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Giriş Tarihi: 2.9.2021 16:42 Son Güncelleme: 2.9.2021 16:42

Son dakika: Defne Samyeli'den kötü haber! 49 yaşındaki Defne Samyeli hastane odasından paylaştı...

Son dakika: Defne Samyeli’den kötü haber! 49 yaşındaki Defne Samyeli hastane odasından paylaştı...

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönmüştü. Konserden konsere koşan Defne Samyeli sahne performanslarıyla göz doldururken son paylaşımı hayranlarını korkuttu. 49 yaşındaki Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte Defne Samyeli'nin hastane odasından yaptığı paylaşım...

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönmüştü.

Konserden konsere koşan Defne Samyeli sahne performanslarıyla göz doldururken son paylaşımı hayranlarını korkuttu.

49 yaşındaki Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Defne Samyeli'nin hastane odasından yaptığı paylaşım...

Samyeli paylaşımında "Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum." dedi.

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Son dakika: Defne Samyeli'den kötü haber! 49 yaşındaki Defne Samyeli hastane odasından paylaştı...
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