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Giriş Tarihi: 3.9.2021 15:44 Son Güncelleme: 3.9.2021 15:49

Boğaç Aksoy annesiyle pozunu paylaşıp güzel haberi böyle verdi! ‘Sen olmasam başaramazdım anne’

Boğaç Aksoy annesiyle pozunu paylaşıp güzel haberi böyle verdi! ‘Sen olmasam başaramazdım anne’

Rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boğaç Aksoy'dan kötü haber gelmişti. Oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaç Aksoy, sevenlerinden dua istemişti. Annesiyle fotoğrafını paylaşan Boğaç Aksoy, ‘Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem’ notunu düşmeyi de ihmal etmedi. 31 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu hakkında merak edilenleri paylaştı. İşte Boğaç Aksoy'un son sağlık durumu…

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Boğaç Aksoy annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.

Boğaç Aksoy'un paylaşımına beğeni yağarken ünlü oyuncunun annesi de gündem oldu.

Lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Boğaç Aksoy annesiyle verdiği poza şöyle not düştü 'Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem'

Kızıl saçlarıyla ve genç görüntüsüyle dikkat çeken anne Güliz İncekara herkesin beğenisini kazandı.

İncekara ve oğlunun benzerliği gözlerden kaçmazken ünlü oyuncuya "Anneniz ablanız gibi duruyor" yorumları yağdı.

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Boğaç Aksoy annesiyle pozunu paylaşıp güzel haberi böyle verdi! ‘Sen olmasam başaramazdım anne’
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