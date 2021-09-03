Boğaç Aksoy annesiyle pozunu paylaşıp güzel haberi böyle verdi! ‘Sen olmasam başaramazdım anne’

Lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Boğaç Aksoy annesiyle verdiği poza şöyle not düştü 'Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem'