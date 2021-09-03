Boğaç Aksoy annesiyle pozunu paylaşıp güzel haberi böyle verdi! ‘Sen olmasam başaramazdım anne’

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Boğaç Aksoy annesiyle fotoğrafını paylaştı.
Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.
Boğaç Aksoy'un paylaşımına beğeni yağarken ünlü oyuncunun annesi de gündem oldu.
Lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Boğaç Aksoy annesiyle verdiği poza şöyle not düştü 'Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem'
İncekara ve oğlunun benzerliği gözlerden kaçmazken ünlü oyuncuya "Anneniz ablanız gibi duruyor" yorumları yağdı.