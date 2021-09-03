Haberler Günaydın Haberleri Hülya Avşar rol aldığı yatak reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 3.9.2021 11:25 Son Güncelleme: 3.9.2021 11:25

Hülya Avşar rol aldığı yatak reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Hülya Avşar rol aldığı yatak reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Her yaptığı olay olan ünlü sanatçı Hülya Avşar, son günlerde rol aldığı mobilya reklamıyla gündemde… 57 yaşındaki güzel oyuncu yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hülya Avşar’ın oynadığı reklam filminden aldığı ücret ise dudak uçuklattı. Hülya Avşar, son oynadığı yatak reklamından bakın kaç para kazandı…

Yaz boyu Ayvalık'ta bulunan yazlığında tatil yapan Hülya Avşar, reklam yüzü olduğu yatak firmasıyla anlaşmasını yeniledi.

Hülya Avşar, bir süredir ünlü bir yatak firmasının reklam yüzü olarak ekranlara geliyor.

Posta'nın haberin göre; Hülya Avşar, önceki gün yatak firması yetkilileriyle bir araya gelerek sözleşmesini uzattı.

Sözleşmesini 2 buçuk yıl daha uzatan Hülya Avşar yatak firmasından 3,5 milyon TL kazanacak.

Yapılan anlaşmanın ardından yatak firmasının yetkilisi, "Hülya Hanım, reklam filmlerinde bugüne kadar iş insanından ev hanımına, hamile bir kadından başarılı bir sporcuya kadar birçok karakteri canlandırarak, güçlü Türk kadınının ekrandaki yüzü oldu" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hülya Avşar rol aldığı yatak reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA