Hülya Avşar rol aldığı yatak reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Yaz boyu Ayvalık'ta bulunan yazlığında tatil yapan Hülya Avşar, reklam yüzü olduğu yatak firmasıyla anlaşmasını yeniledi.
Hülya Avşar, bir süredir ünlü bir yatak firmasının reklam yüzü olarak ekranlara geliyor.
Posta'nın haberin göre; Hülya Avşar, önceki gün yatak firması yetkilileriyle bir araya gelerek sözleşmesini uzattı.
Sözleşmesini 2 buçuk yıl daha uzatan Hülya Avşar yatak firmasından 3,5 milyon TL kazanacak.
Yapılan anlaşmanın ardından yatak firmasının yetkilisi, "Hülya Hanım, reklam filmlerinde bugüne kadar iş insanından ev hanımına, hamile bir kadından başarılı bir sporcuya kadar birçok karakteri canlandırarak, güçlü Türk kadınının ekrandaki yüzü oldu" dedi.