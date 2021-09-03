Hülya Avşar rol aldığı yatak reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Yapılan anlaşmanın ardından yatak firmasının yetkilisi, "Hülya Hanım, reklam filmlerinde bugüne kadar iş insanından ev hanımına, hamile bir kadından başarılı bir sporcuya kadar birçok karakteri canlandırarak, güçlü Türk kadınının ekrandaki yüzü oldu" dedi.