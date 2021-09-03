‘Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ın sevgilisi Nesrin Cavadzade bombaları ardı ardına patlattı!

Nesrin Cavadzade, Re Touch Mag dergisine röportaj verdi. Bir süre önce meslektaşı Gökhan Alkan ile nişanlanan oyuncu, "Aşk denilince aklıma önce cesaret gelir. Korkaklar aşık olmazlar. Cesaret de tek başına işe yaramaz. Aşk için her iki tarafın yürümesi gerekir" dedi. İşte Nesrin'nin açıklamaları...
"Oyuncu çiftlerin, ilişkileri kısa sürer düşüncesine katılmıyorum. Bu sadece doğru insanı, doğru zamanda bulmakla ilgili. Yıllardır evli ve mutlu olan birçok meslektaşım var."
"Annem, bütün soyumuz doktor olduğu için tıp okumamı istemiyordu. Piyanoydu, baleydi derken Şakiha Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda ders almaya başladım, sonrası çorap söküğü gibi geldi işte."
"Yalan söylenmesine çok sinirlenirim. Her türlüsüne hem de. Pembesi, beyazı, kırmızısı anlamam, asla affetmem."
"İnceliğim ve zarafetim genetik. Anneme çekmişim. Zaten ailede kilolu kimse yok."
"Değişimden korkmam. Hele ki rol için. Kel olmam gerekirse seve seve saçlarımı kazıtırım. Bazen çok depresif olduğumda kökten değişiklik yapmak istiyorum. Ama kuaförüm, bitki çayı içirip eve gönderiyor!"