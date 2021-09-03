Haberler Günaydın Haberleri ‘Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ın sevgilisi Nesrin Cavadzade bombaları ardı ardına patlattı!
Giriş Tarihi: 3.9.2021 11:00 Son Güncelleme: 3.9.2021 11:04

‘Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ın sevgilisi Nesrin Cavadzade bombaları ardı ardına patlattı!

‘Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ın sevgilisi Nesrin Cavadzade bombaları ardı ardına patlattı!

Rol arkadaşlığı aşka dönüşen oyuncular Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan cephesinde sürpriz gelişe yaşanmıştı. Sosyal medyada aşkıyla paylaştığı fotoğraflarda sürekli sevgilisini alnının üstüne etiketleyip 'Alın yazım' mesajı veren Gökhan Alkan, yuva kurmak için harekete geçmişti. Datça'da bir otelde yer ayırtan yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, kendi ve sevgilisinin ailesini burada toplanmıştı. Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye romantik bir evlilik teklifinde bulunan Gökhan Alkan 'Evet' yanıtını almıştı. Nesrin Cavadzade verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gökhan Alkan ile nişanlanan oyuncu, “Aşk denilince aklıma önce cesaret gelir. Korkaklar aşık olmazlar. Cesaret de tek başına işe yaramaz. Aşk için her iki tarafın yürümesi gerekir” dedi.

Nesrin Cavadzade, Re Touch Mag dergisine röportaj verdi. Bir süre önce meslektaşı Gökhan Alkan ile nişanlanan oyuncu, "Aşk denilince aklıma önce cesaret gelir. Korkaklar aşık olmazlar. Cesaret de tek başına işe yaramaz. Aşk için her iki tarafın yürümesi gerekir" dedi. İşte Nesrin'nin açıklamaları...

"Oyuncu çiftlerin, ilişkileri kısa sürer düşüncesine katılmıyorum. Bu sadece doğru insanı, doğru zamanda bulmakla ilgili. Yıllardır evli ve mutlu olan birçok meslektaşım var."

"Annem, bütün soyumuz doktor olduğu için tıp okumamı istemiyordu. Piyanoydu, baleydi derken Şakiha Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda ders almaya başladım, sonrası çorap söküğü gibi geldi işte."

"Yalan söylenmesine çok sinirlenirim. Her türlüsüne hem de. Pembesi, beyazı, kırmızısı anlamam, asla affetmem."

"İnceliğim ve zarafetim genetik. Anneme çekmişim. Zaten ailede kilolu kimse yok."

"Değişimden korkmam. Hele ki rol için. Kel olmam gerekirse seve seve saçlarımı kazıtırım. Bazen çok depresif olduğumda kökten değişiklik yapmak istiyorum. Ama kuaförüm, bitki çayı içirip eve gönderiyor!"

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‘Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’ın sevgilisi Nesrin Cavadzade bombaları ardı ardına patlattı!
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