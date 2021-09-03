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Giriş Tarihi: 3.9.2021 23:13

Yılmaz Erdoğan'dan duygu dolu Ferhan Şensoy anısı

Yılmaz Erdoğan’dan duygu dolu Ferhan Şensoy anısı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Ferhan Şensoy, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Ferhan Şensoy'la ilgili bir gazeteye duygu yüklü bir anısını yazdı. İşte Yılmaz Erdoğan'ın o anısı...

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Ferhan Şensoy, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DUYGU YÜKLÜ ANISINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Ferhan Şensoy'la ilgili bir gazeteye duygu yüklü bir anısını yazdı.

Yılmaz Erdoğan tiyatroya adım attığı yılları anlatarak, "Yıl 1988… Beyoğlu Küçük Sahne'nin her daim lavanta kokan fuayesinin, tek göz kitap köşesinde Usta'nın kitaplarını satıyorum. Şahları da Vururlar, Ayna Merdiven, Afitap'ın Kocası İstanbul ve Gündeste var önümdeki tezgahta…Bugün bütün şakaların boynu bükük. Çok üzgün, bizzat Ustamın icat ettiği deyimler. Yastayız hepimiz. Yasta bütün kelimeler" ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Erdoğan'dan duygu dolu Ferhan Şensoy anısı
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