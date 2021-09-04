Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu’nun aşkı kısa sürdü! Yüzüğü attı...

2012 yılında Best Model'da birinci seçildikten sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan, kısa süre önce Selin Yağcıoğlu ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.
TEKTAŞINI TAKMIŞTI
Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.
"AYRILDIK"
Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurdu.
"KONUŞARAK SONLANDIRDIK"
Yağcıoğlu, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" dedi. Berk Atan ise, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınladı.
MESAJI İFŞA ETMİŞTİ
Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana..." mesajını yanlışlıkla Instagram'da paylaşmıştı. Kısa süre sonra mesajı ifşa ettiğini fark eden Selin Yağcıoğlu, paylaşımını kaldırmıştı ancak ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmıştı.
EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ
Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu.
KIZI VAR
Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu, eşinden ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.
FB TV'DEKİ GÖREVİNİ BIRAKTI
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Yağcıoğlu, ilk olarak spor spikerliği ile tanındı. FB TV'nin spikerliğini attığı tweetler yüzünden bırakmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe taraftarları, Selin Yağcıoğlu'nun FB TV 'de çalışmaya başlamadan önce Galatasaray lehine Twitter'da yazdığı tweet'leri bulup, tekrar yayınlamış, bunun üzerine Twitter'da, "FB TV'de Selin Yağcıoğlu'nu istemiyoruz" diye kampanya başlatılmıştı.