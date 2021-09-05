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Giriş Tarihi: 5.9.2021 11:43 Son Güncelleme: 5.9.2021 12:03

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'a sosyal medyadan böyle veda etti! Yürekleri dağlayan paylaşım

Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’a sosyal medyadan böyle veda etti! Yürekleri dağlayan paylaşım…

Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden Ferhan Şensoy geçtiğimiz günlerde hayata veda etti. Derya Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden babası Ferhan Şensoy’un ardından sosyal medyadan yürekleri burkan bir paylaşımda bulundu. Ablası Müjgân Ferhan Şensoy, babası Ferhan Şensoy ve kendisinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek" notunu düştü. Derya Şensoy’un paylaşımına takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağdı. İşte Derya Şensoy’un yürekleri dağlayan o paylaşımı…

Derya Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden babasını sosyal medyadan andı. Ablası, babası ve kendisinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek" notunu düştü.

Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un vefatı sevenlerini üzdü.

Usta sanatçı 2 Eylül Perşembe günü Ses Tiyatrosun'da yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

"BİR GÜN GENE GELECEK"

Derya Şensoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Ferhan Şensoy'u Instagram'dan andı.

Ablası Müjgan Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy'la sarılırken çektirdiği kareyi paylaşan Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek.

Güldürdüm gidiyorum..." Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye... Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" diye yazdı.

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Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'a sosyal medyadan böyle veda etti! Yürekleri dağlayan paylaşım…
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