Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’a sosyal medyadan böyle veda etti! Yürekleri dağlayan paylaşım…

Derya Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden babasını sosyal medyadan andı. Ablası, babası ve kendisinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek" notunu düştü.
Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti.
Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un vefatı sevenlerini üzdü.
Usta sanatçı 2 Eylül Perşembe günü Ses Tiyatrosun'da yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
"BİR GÜN GENE GELECEK"
Derya Şensoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Ferhan Şensoy'u Instagram'dan andı.
Ablası Müjgan Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy'la sarılırken çektirdiği kareyi paylaşan Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek.