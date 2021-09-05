Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy’a sosyal medyadan böyle veda etti! Yürekleri dağlayan paylaşım…

Derya Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden babasını sosyal medyadan andı. Ablası, babası ve kendisinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek" notunu düştü.