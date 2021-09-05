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Giriş Tarihi: 5.9.2021 21:27 Son Güncelleme: 5.9.2021 21:51

Serenay Sarıkaya'dan yeni poz! Serenay Sarıkaya'nın yeni paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Serenay Sarıkaya’dan yeni poz! Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmedi. Geçtiğimiz günlerde de adı iş insanı Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya cumartesi pozları ile "keyfi yerinde" dedirtti. Güzel ve başarılı oyuncu, bu kez de ‘Pazar’ pozuyla sosyal medyanın gündeminde… İşte Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı!

Geçtiğimiz günlerde adı iş insanı Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya cumartesi pozları ile "keyfi yerinde" dedirtti.

BU KEZ DE PAZAR POZUYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ünlü oyuncu bu kez de 'pazar' günü yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

SERENAY SARIKAYA'NIN 'İSTANBUL' AŞKI

Güzel ve başarılı oyuncu, bu kez de 'Pazar' pozuyla sosyal medyanın gündeminde. Serenay Sarıkaya, paylaştığı fotoğrafın hemen altına, "İstanbul" ve kalp emojisi koydu.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Serenay Sarıkaya'dan yeni poz! Serenay Sarıkaya'nın yeni paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
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