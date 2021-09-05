Serenay Sarıkaya’dan yeni poz! Serenay Sarıkaya’nın yeni paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Geçtiğimiz günlerde adı iş insanı Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya cumartesi pozları ile "keyfi yerinde" dedirtti.

BU KEZ DE PAZAR POZUYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ünlü oyuncu bu kez de 'pazar' günü yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.