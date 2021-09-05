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Giriş Tarihi: 5.9.2021 15:26 Son Güncelleme: 5.9.2021 15:36

Son Dakika Haberler! Yeşim Salkım’ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu...

Son Dakika Haberler! Yeşim Salkım’ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu...

Sanat camiası Yeşim Salkım’ın babası Dursun Salkım’dan gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde babası Dursun Salkım'ın koronavirüse yakalandığını duyurmuş, sevenlerinden dua istemişti. Yeşim Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden tedavisi devam eden babası Dursun Salkım’ın vefat ettiğini duyurdu. Yeşim Salkım, paylaşımına "Sizin hiç babanız öldü mü? Cenette buluşalım babam. Dursun Salkım..." notunu yazdı.

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, 27 Ağustos'ta Twitter hesabı üzerinden babası Dursun Salkım'ın koronavirüse yakalandığını duyurmuş, sevenlerinden dua etmelerini istemişti.

"CİĞERLERİNDE TUTULUM VAR"
Salkım, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak, yenecek biliyorum" ifadeleriyle babasının durumu hakkında bilgi vermişti.
Şarkıcı, sonrasında "Babam daha iyi. Kovid bölümünde tedaviye tepki veriyor. Konuşmuyor ama inşallah iyi olacak. Arayan soranlara, geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ederiz" mesajını paylaşmıştı.


HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU
Salkım, bugün babasıyla beraber çekilen bir çocukluk fotoğrafını yayınlayarak babası Dursun Salkım'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeşim Salkım, paylaşımına "Sizin hiç babanız öldü mü? Cenette buluşalım babam. Dursun Salkım..." notunu yazdı.

Baba acısı yaşayan Salkım'ın paylaşımına başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden taziye mesajları geldi.

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Son Dakika Haberler! Yeşim Salkım’ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu...
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