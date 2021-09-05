Son Dakika Haberler! Yeşim Salkım’ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu...

"CİĞERLERİNDE TUTULUM VAR"

Salkım, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak, yenecek biliyorum" ifadeleriyle babasının durumu hakkında bilgi vermişti.

Şarkıcı, sonrasında "Babam daha iyi. Kovid bölümünde tedaviye tepki veriyor. Konuşmuyor ama inşallah iyi olacak. Arayan soranlara, geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ederiz" mesajını paylaşmıştı.



HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Salkım, bugün babasıyla beraber çekilen bir çocukluk fotoğrafını yayınlayarak babası Dursun Salkım'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.