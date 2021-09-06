Üç yıl sonra sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil’i kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi de izledi!

Kaçış sendromu hastalığı nedeni ile 235 gün yoğun bakımda kalan ve adeta ölümün kıyısından dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı.
Erbil, esprileriyle konuklarını güldürdü. Gecede Serkan Kaya da konser verdi. Erbil'le sahnede sohbet eden şarkıcı, ünlü komedyenin anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı.
Seyirciler, ünlü şovmene alkışlarıyla destek verdi.Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski sahne şovu performanslarından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.
Son dönemde sık sık Belarus'a giden Mehmet Ali Erbil'in bu seyahatlerinin nedeni de ortaya çıktı. 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi Türkmenistanlı Kristina da ünlü şovmeni izlemeye gelenler arasındaydı.
64 yaşındaki Erbil, burada yaşayan, 24 yaşındaki Türkmenistanlı Kristina ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir yolculuk sırasında uçakta tanıştığı öğrenildi.