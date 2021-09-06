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Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:39 Son Güncelleme: 6.9.2021 09:49

Üç yıl sonra sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'i kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi de izledi!

Üç yıl sonra sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil’i kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi de izledi!

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve 235 gün yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculuk yapan Erbil, Belarus'ta sahneye çıktı. Mehmet Ali Erbil, yaptığı esprilerle yine herkesi güldürmeyi başardı. Seyirciler, ünlü şovmene alkışlarıyla destek verdi.Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski sahne şovu performanslarından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Son dönemde sık sık Belarus’a giden Mehmet Ali Erbil’in bu seyahatlerinin nedeni de ortaya çıktı. 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi Türkmenistanlı Kristina da ünlü şovmeni izlemeye gelenler arasındaydı. İşte Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi Kristina ile ilk görüntüsü...

Kaçış sendromu hastalığı nedeni ile 235 gün yoğun bakımda kalan ve adeta ölümün kıyısından dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık üç yıldır mesleğine ara veren Erbil uzun bir aradan sonra ilk kez sunuculuk yaptı. Erbil, Belarus'un başkenti Minsk'te sahneye çıktı.

Erbil, esprileriyle konuklarını güldürdü. Gecede Serkan Kaya da konser verdi. Erbil'le sahnede sohbet eden şarkıcı, ünlü komedyenin anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı.

Seyirciler, ünlü şovmene alkışlarıyla destek verdi.Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski sahne şovu performanslarından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Son dönemde sık sık Belarus'a giden Mehmet Ali Erbil'in bu seyahatlerinin nedeni de ortaya çıktı. 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi Türkmenistanlı Kristina da ünlü şovmeni izlemeye gelenler arasındaydı.

64 yaşındaki Erbil, burada yaşayan, 24 yaşındaki Türkmenistanlı Kristina ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir yolculuk sırasında uçakta tanıştığı öğrenildi.

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Üç yıl sonra sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'i kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi de izledi!
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