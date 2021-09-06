Haberler Günaydın Haberleri Ünlü iş adamı Serenay Sarıkaya için mekan kapattı! Aşk iddiasında yeni gelişme...
Giriş Tarihi: 6.9.2021 14:30 Son Güncelleme: 6.9.2021 14:45

Ünlü iş adamı Serenay Sarıkaya için mekan kapattı! Aşk iddiasında yeni gelişme...

Ünlü iş adamı Serenay Sarıkaya için mekan kapattı! Aşk iddiasında yeni gelişme...

Tuba Büyüküstün ile evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran işletmeci Umut Evirgen kısa bir süre sonra genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gençtiğimiz günlerde Melisa Şenolsun ile ayrıldıkları ortaya çıkan Umut Evirgen'in şimdi de gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşk iddiasındaki yeni gelişmeye göre; 31 yaşındaki Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya için mekan kapattı. Konuşulanlara göre Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, ünlü işletmecinin sahibi olduğu mekanda sık sık bir araya geliyor. İşte magazin kulislerini alevlendiren Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkının ayrıntıları...

Tuba Büyüküstün ile evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran işletmeci Umut Evirgen kısa bir süre sonra genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Gençtiğimiz günlerde Melisa Şenolsun ile ayrıldıkları ortaya çıkan Umut Evirgen'in şimdi de gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Serenay Sarıkaya'nın, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen'le buluştukları yer ortaya çıktı. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin mekanına gittiği öğrenildi.

Aşk iddiasındaki yeni gelişmeye göre; 31 yaşındaki Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya için mekan kapattı.

Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.

SERENAY'A ARACINI YOLLADI

Ayrıca Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi.

ŞOFÖRÜ KAZA YAPTI

Ünlü oyuncunun şoförü birkaç gün önce, Sarıkaya'yı almaya giderken Etiler Baltalimanı yolu üzerinde kaza yapmıştı. Lüks araçta yüklü miktarda hasar oluşmuştu.

İşletmeci ve yönetmenin, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la da yakın arkadaş olması bir diğer dikkat çeken detay oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü iş adamı Serenay Sarıkaya için mekan kapattı! Aşk iddiasında yeni gelişme...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA