Ünlü iş adamı Serenay Sarıkaya için mekan kapattı! Aşk iddiasında yeni gelişme...

Aşk iddiasındaki yeni gelişmeye göre; 31 yaşındaki Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya için mekan kapattı.

Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.