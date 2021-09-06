Yeşim Salkım’ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım 20 gün önce yakalandığı korona virüse yenilk düştü. Babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran sanatçı Yeşim Salkım acısını takipçileri ile paylaşmıştı.





Bugün öğle saatlerinde Üsküdar Şakirin Cami'ye getirilen Dursun Salkım'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye Dursun Salkım'ın eşi Sevil Salkım, kızı Yeşim Salkım, oğlu Serhat Salkım ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Sanat dünyasından cenazeye katılamayan isimler ise çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılındığı esnada Yeşim Salkım ise gözyaşlarına hakim olamadı.