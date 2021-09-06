Haberler Günaydın Haberleri Yeşim Salkım'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:33

Yeşim Salkım'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

İHA
Yeşim Salkım’ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na gönderildi. Cenazeye Yeşim Salkım ve aile üyeleri başta olmak üzere çok sayıda yakını katılım sağladı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım 20 gün önce yakalandığı korona virüse yenilk düştü. Babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran sanatçı Yeşim Salkım acısını takipçileri ile paylaşmıştı.



Bugün öğle saatlerinde Üsküdar Şakirin Cami'ye getirilen Dursun Salkım'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye Dursun Salkım'ın eşi Sevil Salkım, kızı Yeşim Salkım, oğlu Serhat Salkım ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Sanat dünyasından cenazeye katılamayan isimler ise çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılındığı esnada Yeşim Salkım ise gözyaşlarına hakim olamadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşim Salkım'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA