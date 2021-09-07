Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i ölümle tehdit etmişti... Ünlü çiftin peşini bırakmıyor!

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek geçen yıl savcılığa müracaat ederek şikayetçi olmuş ardından Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmışlardı. Sinan Altıntaş'ın ünlü çiftin başına dert açması magazin gündemine bomba gibi düşmüş, bu durum sosyal medya hesaplarına da yansımıştı. Olayla ilgili Sinan Atıntaş hakkında Tatlıtuğ çiftine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İKİNCİ DAVA AÇILDI
Olayla ilgili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava sürerken Altıntaş bu kez ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'yü bahane ederek Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftini yeniden tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Korunma talebiyle ilgili İstanbul Aile Mahkemesi'ne verilen dilekçede, Sinan Altıntaş'ın mesajlarında sürekli oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu ve ilişkilerinin Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer tarafından bozulduğunu dile getirdiği anlatıldı. Söz konusu yorumlar sonrası çift yeniden savcılığa başvurdu.
"SEDAT PEKER'E SİPARİŞ ETTİM"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ikinci kez soruşturma yürütülen Sinan Altıntaş, Tatlıtuğ çifti affetmedi ve Altıntaş'a hakkında, ' Tehdit ve hakaret' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı. Hazırlanan iddianamede Altıntaş'ın, 'Mahkeme günü yaklaşıyor. Seni Sedat Peker'e öldürteceğim. Artık g..tnü kimse kurtaramaz senin' şeklinde mesajlar gönderip, sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hazar Ergüçlü ile görüşmesini engellediği gerekçesiyle hakaretler savurduğu anlatıldı.