Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i ölümle tehdit etmişti... Ünlü çiftin peşini bırakmıyor!

"SEDAT PEKER'E SİPARİŞ ETTİM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ikinci kez soruşturma yürütülen Sinan Altıntaş, Tatlıtuğ çifti affetmedi ve Altıntaş'a hakkında, ' Tehdit ve hakaret' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı. Hazırlanan iddianamede Altıntaş'ın, 'Mahkeme günü yaklaşıyor. Seni Sedat Peker'e öldürteceğim. Artık g..tnü kimse kurtaramaz senin' şeklinde mesajlar gönderip, sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hazar Ergüçlü ile görüşmesini engellediği gerekçesiyle hakaretler savurduğu anlatıldı.