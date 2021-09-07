Mazhar Alanson’un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden’e ilginç hediye!

Hangi arkadaşı, neyi düşünerek böyle bir hediye gönderdi bilmiyorum ama umarım Biricik Hanım, kuzusu büyüdüğünde ondan ayrılmak zorunda kalmaz. Çünkü evde kuzu beslemek kolay olmasa gerek. Bu arada fitliğiyle hemcinslerinin idolü olan Biricik Suden, 18 Eylül'de 59 yaşına girecek.