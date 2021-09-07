Mazhar Alanson’un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden’e ilginç hediye!

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile mutlu bir evliliği olan ünlü moda tasarımcısı Biricik Suden, birkaç gündür sosyal medyasından bir kuzu ile fotoğraflar paylaşıyor.
Herkes bu kuzunun çiftin evinde ne aradığını merak edip duruyordu! Meğer evlerinde beslediği bu kuzu, Biricik Hanım'ın erken doğum günü hediyesiymiş!
Hangi arkadaşı, neyi düşünerek böyle bir hediye gönderdi bilmiyorum ama umarım Biricik Hanım, kuzusu büyüdüğünde ondan ayrılmak zorunda kalmaz. Çünkü evde kuzu beslemek kolay olmasa gerek. Bu arada fitliğiyle hemcinslerinin idolü olan Biricik Suden, 18 Eylül'de 59 yaşına girecek.