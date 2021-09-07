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Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:27 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:29

Mazhar Alanson’un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden’e ilginç hediye!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Mazhar Alanson’un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden’e ilginç hediye!

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson’un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden’e ilginç hediye! 18 Eylül’de 59 yaşına girecek olan Suden’e, bir yakını doğum günü için kuzu aldı. Ünlü moda tasarımcısı, kuzuyu evinde beslemeye başladı. Suden, artık sosyal medyada sık sık kuzusunun eve alışma süreçlerine dair videolar paylaşıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Mazhar Alanson ile Biricik Suden’i kaleme aldı. İşte o yazı…

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile mutlu bir evliliği olan ünlü moda tasarımcısı Biricik Suden, birkaç gündür sosyal medyasından bir kuzu ile fotoğraflar paylaşıyor.

Herkes bu kuzunun çiftin evinde ne aradığını merak edip duruyordu! Meğer evlerinde beslediği bu kuzu, Biricik Hanım'ın erken doğum günü hediyesiymiş!

Hangi arkadaşı, neyi düşünerek böyle bir hediye gönderdi bilmiyorum ama umarım Biricik Hanım, kuzusu büyüdüğünde ondan ayrılmak zorunda kalmaz. Çünkü evde kuzu beslemek kolay olmasa gerek. Bu arada fitliğiyle hemcinslerinin idolü olan Biricik Suden, 18 Eylül'de 59 yaşına girecek.

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Mazhar Alanson’un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden’e ilginç hediye!
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