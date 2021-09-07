Sürpriz evlilik teklifi! Oğuzhan Koç’un konserinde unutulmaz anlar…

İnegöl Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde bir dizi etkinlikler düzenledi. Sabah başlayan töreninin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Saat 21.00'de ise sanatçı Oğuzhan Koç sahne aldı. Koç'un seslendirdiği birbirinden güzel parçalara İnegöllüler de zaman zaman eşlik etti. İzleyiciler arasında bulunan Emre Türk, sürpriz evlilik planını sanatçının da desteğiyle gerçekleştirdi.