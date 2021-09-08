Miss Turkey 2021’de Türkiye’nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu

Şira Sahilli

DİLARA KORKMAZ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kullanıcılar Miss Turkey 2021 etiketi altında yaptığı paylaşımlarda Dilara Korkmaz'ın birinci seçilmesini eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise kararın doğru olduğunu ve finalistler arasındaki en güzel kızın Dilara Korkmaz olduğunu aktardı.