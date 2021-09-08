Miss Turkey 2021’de Türkiye’nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu

Her yıl gerçekleşen Miss Turkey 2021, bu sene 40'ıncı yılına özel bir takım etkinlikler düzenledi. Youtube ve Instagram'dan canlı yayınlanan Miss Turkey'in sunuculuğunu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler üstlendi.
GECEYE ÇAĞLA ŞIKEL, ARZUM ONAN VE AZRA AKIN DAMGA VURGU
Gerçekleştirilen yarışmada, adaylar kadar jüri de sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan oldu. Özellikle Arzum Onan, Çağla Şıkel ve Azra Akın için binlerce paylaşım yapılırken, Yıldırım Mayruk, Can Sandıkçıoğlu, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimler de jüri koltuğunda yerini aldı.
DİLARA KORKMAZ MISS TURKEY'İN BİRİNCİSİ OLDU
20 finalistin sahneye çıktığı Miss Turkey 2021'de 14 numaralı aday Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.
Cemrenaz Turhan
CEMRENAZ TURHAN İKİNCİ, ŞİRA SAHİLLİ 3. OLDU
Miss Turkey 2021 yarışmasında Cemrenaz Turhan ikinci olurken, Şira Sahilli ise 3. oldu.
Şira Sahilli
DİLARA KORKMAZ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kullanıcılar Miss Turkey 2021 etiketi altında yaptığı paylaşımlarda Dilara Korkmaz'ın birinci seçilmesini eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise kararın doğru olduğunu ve finalistler arasındaki en güzel kızın Dilara Korkmaz olduğunu aktardı.
MISS TURKEY 1. DİLARA KORKMAZ KİMDİR?
Miss Turkey 2021 yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz 23 yaşında. Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi gören Korkmaz, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.