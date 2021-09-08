Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyayı salladı! ’Binbir surat’ Burcu Biricik...

Yer aldığı dizilerdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Burcu Biricik, bu kez de sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

"CURCU'NUN ELLİMSİ TONU"

Sosyal medya hesabından farklı saç rengindeki perukları takan ünlü oyuncu, hayranlarını şaşırttı. Fotoğraflarına altına ise "Curcu'nun ellimsi tonu" yorumunu ekledi.