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Giriş Tarihi: 8.9.2021 20:37

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyayı salladı! 'Binbir surat' Burcu Biricik...

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyayı salladı! ’Binbir surat’ Burcu Biricik...

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, yaptığı yeni paylaşımla sosyal medyanın gündeminde. Burcu Biricik paylaşımında farklı peruklar takarak takipçilerini şaşırttı. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan o fotoğrafları...

Yer aldığı dizilerdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Burcu Biricik, bu kez de sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

"CURCU'NUN ELLİMSİ TONU"

Sosyal medya hesabından farklı saç rengindeki perukları takan ünlü oyuncu, hayranlarını şaşırttı. Fotoğraflarına altına ise "Curcu'nun ellimsi tonu" yorumunu ekledi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun hayranları ise Biricik'in fotoğraflarını beğendi ve yorum yaptı.

"GÜZELE HER RENK YAKIŞIR"

Hayranları, "İşte şimdi tam oyuncak bebek olmuşsun. Her tonu muhteşem! En çok sarı saç yakışıyor. Güzele her renk yakışır." ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyayı salladı! 'Binbir surat' Burcu Biricik...
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