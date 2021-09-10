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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Nilüfer Açıkalın’ı çıldırtan açıklama ‘Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu’

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Nilüfer Açıkalın’ı çıldırtan açıklama ‘Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu’

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ayrılıp yeni bir ilişkiye başladı. Eski sevgilisinin kızı “Babamın parasıyla jigolo tutmuş” diye paylaşım yapınca Açıkalın savcılığa başvurdu

AÇIKALIN HEP SUSMUŞ
Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz ile 19 yıl süren bir ilişki yaşadı. Ancak bu ilişkiye, yönetmenin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Oğuz hep karşıydı. İddiaya göre Ebru, beraberlik boyunca Nilüfer Açıkalın'a hep saygısız davrandı, hakaretler savurdu.

Açıkalın ise sevgilisine duyduğu saygı nedeniyle üvey kızına ses çıkarmıyor, bu hakaretleri sineye çekiyordu.

CEZALANDIRILSIN TALEBİ
AÇIKALIN, ünlü yönetmenle beraberliği bitince, Jehat Hekimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Ebru Oğuz ise sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı. Savcılığa başvuran Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.
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Nilüfer Açıkalın’ı çıldırtan açıklama ‘Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu’
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