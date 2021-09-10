Oyuncu Cengiz Çoşkun’dan özel çocuklara ziyaret

Çocuklarla vakit geçirmenin çok keyifli olduğunu belirten ünlü oyuncu Cengiz Çoşkun, " Bugün çocuklarla birlikte olmak bana tarif edilemez his yaşattı. Onların yüzündeki samimi tebessümü görmek beni son derece mutlu etti. Herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirse engelsiz bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum" diye konuştu.





ANLAMLI ZİYARET



Son zamanlarda Esenyurt Kaymakamlığı ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Otizmli çocuklara özel Eğitime Gönül Desteği Projesi için çalışan dernek yönetimi bu süreçte böyle değerli bir ismi ağırlamak bizleri de mutlu etti dile getirdiler.