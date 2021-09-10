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Giriş Tarihi: 10.9.2021 15:48

Oyuncu Cengiz Çoşkun’dan özel çocuklara ziyaret

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Oyuncu Cengiz Çoşkun’dan özel çocuklara ziyaret

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin can dostu arkadaşı Turgut Alp, karakterini canlandıran Cengiz Coşkun, Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği’ni ziyaret ederek özel çocuklarla vakit geçirdi.

Çocuklarla vakit geçirmenin çok keyifli olduğunu belirten ünlü oyuncu Cengiz Çoşkun, " Bugün çocuklarla birlikte olmak bana tarif edilemez his yaşattı. Onların yüzündeki samimi tebessümü görmek beni son derece mutlu etti. Herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirse engelsiz bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum" diye konuştu.



ANLAMLI ZİYARET

Son zamanlarda Esenyurt Kaymakamlığı ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Otizmli çocuklara özel Eğitime Gönül Desteği Projesi için çalışan dernek yönetimi bu süreçte böyle değerli bir ismi ağırlamak bizleri de mutlu etti dile getirdiler.

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Oyuncu Cengiz Çoşkun’dan özel çocuklara ziyaret
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