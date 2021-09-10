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Giriş Tarihi: 10.9.2021 07:41 Son Güncelleme: 10.9.2021 08:11

Oyuncu Nilüfer Açıkalın’a şok suçlama! "Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu"

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Oyuncu Nilüfer Açıkalın’a şok suçlama! Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ayrılıp yeni bir ilişkiye başlamıştı. Nilüfer Açıkalın'a eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan şok suçlama geldi. Ebru Oğuz, sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı. Savcılığa başvuran Nilüfer Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.

AÇIKALIN HEP SUSMUŞ

Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz ile 19 yıl süren bir ilişki yaşadı. Ancak bu ilişkiye, yönetmenin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Oğuz hep karşıydı. İddiaya göre Ebru, beraberlik boyunca Nilüfer Açıkalın'a hep saygısız davrandı, hakaretler savurdu.

Açıkalın ise sevgilisine duyduğu saygı nedeniyle üvey kızına ses çıkarmıyor, bu hakaretleri sineye çekiyordu.

CEZALANDIRILSIN TALEBİ

Nilüfer Açıkalın, ünlü yönetmenle beraberliği bitince, Jehat Hekimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Ebru Oğuz ise sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı.

Savcılığa başvuran Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.

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Oyuncu Nilüfer Açıkalın’a şok suçlama! "Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu"
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