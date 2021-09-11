‘Düğün yemeğimiz hamburgerdi’

Bu hafta ilginç bir düğün hikayesiyle karşınızdayım... Oyuncu Müge Boz
ile Caner Erdeniz
'in hem keyifli, hem de bir o kadar aksiyonlu düğün macerası... Boz ile Erdeniz, son dönemin en eğlenceli, en dikkat çekici çifti. İlişkileri iki yıl önce arkadaş ortamında tanışmalarıyla başladı. İkisi de kariyerlerinde fırtınalar eserken büyülü bir aşk hikayesinin içinde buldu kendisini.
İlk görüşte birbirlerinden etkilenen çift, kısa süre içinde büyük bir aşk yaşadı. Evlilik kararı almaları da çok hızlı oldu.
2019'un haziran ayında nikah masasına oturmaya karar verdiler. Ama düğünleri de kendileri gibi sıra dışı olmalıydı. Bu nedenle konsolosluğa başvurularını yaptılar, yanlarında kimse olmadan Barcelona
'nın yolunu tuttular. Hem dillere destan bir fotoğraf çekimi yapmak istiyorlardı, hem de kendileri için unutulmaz bir anı bırakmak... Evlenmeye giderken 3 bavul, 2 gamboç ve 3 şapka kutusuyla yola koyuldular.
GECE ÇİÇEK YAPTIRDIK
Caner Erdeniz, daha giderken yaşadıkları olayları şöyle anlatıyor: "Havaalanında alışveriş yaparken uçak saatinin geçtiğini fark ettik. Neredeyse kapı kapanacaktı. Son çağrı gözüküyor, bir anda koşmaya başladık. Tüm hızla koşarken yürüyen banda valizlerin olduğu arabayla girdim. Ben girer girmez durdu. Üstünden paldır küldür yere düştüm. Gelinlik, eşyalar hep yerde... Herkes bana bakıyor. Ama ben hiçbir şey yokmuş gibi kalkıp devam ettim."
Boz, şahitleriyle de Barcelona'ya giderken tanıştığını söylüyor: "Yalnız evleneceğimiz için yanımızda şahitlerimiz yoktu. Caner'in kuzeni ve eşi Barcelona'da yaşıyordu. Şahitlerimiz onlar oldu. Yani ben şahidimi düğünden bir gün önce tanıdım."
Yolda bozulmasını istemedikleri için gelin çiçeği yaptırmadıklarını belirten Boz, "Oradan alırız' dedik. Akşam aklımıza geldi. Barcelona'da 24 saat açık çiçekçiler varmış. Gece 12'de gelin buketi yaptırdık" diyor.
TRAFİKTE KALDIK
Düğün gününün telaşlı geçtiğini söyleyen ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam ediyor:
"Nikah günü kuaför aradık. Biz çok erken kalktığımız için yer bulamadık. Sonrasında kafamda havluyla sokaklarda dolaşıp kahvaltı yapmaya gitmiştik. Ardından lunaparkta çekim yaptık. Tam bizi yansıtan çok eğlenceli bir çekim oldu. Ama yine geç kalıyorduk. Stres yaşamamak için konsolosluğu arayıp vakit istedik. Ama dönüşte trafik vardı ve evlenebilmek için saatle yarıştık. Bütün gün koşturmaktan yemek yiyememiştik. Sonrasında nikah bitti ve çok acıkmıştık. 'Ne yiyebiliriz?' dedik ve yakınlarda güzel bir hamburgerci olduğunu söylediler. Düğün yemeğimiz hamburger oldu."
NİKAH SONRASI UZAYLI POZU
Çift, İstanbul'dan giderken çekimler için büyük bir hazırlık da yaptı. Yanına ilginç kostümler, şapkalar alan Boz, eşine de ilginç bir sürpriz yaptı, bir uzaylı kostümü hazırladı.
Nikahın ardından labirent parka giden çiftten Boz, ısrarlı davranıp Caner Bey'e kostümünü giydirdi. Ünlü basketbolcu, başta bu durumdan hoşlanmasa da ortaya keyifli fotoğraflar çıktı. Erdeniz, durumu şöyle anlatıyor: "Aslında hiç giymek istemedim ama Müge çok ısrar etti ve giymek zorunda kaldım. Güzel bir çekim oldu."