Hercai’nin yıldızları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi! İlk danslarıyla göz kamaştırdılar

Geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisinin sevilen oyuncularından Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar dün dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği törene çiftin dans performansı damga vurdu.
İLK DANSLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDILAR
Oyuncuların, nikah şahitliklerini Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi. Işıklı daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını da okudu.
Çiftin ilk dansları ise herkesi hayran bıraktı. Düğüne katılan oyuncu Ebru Şahin ise o anları Instagram hesabından paylaştı. Düğüne basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile katılan Şahin, bir araya sahneye çıkıp göbek attı.
Arkadaşlarının düğününde oldukça eğlenen Engin Akyürek de sık sık sahneye çıkarak oynamayı ihmal etmedi.