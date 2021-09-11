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Giriş Tarihi: 11.9.2021 11:45 Son Güncelleme: 11.9.2021 11:45

Hercai’nin yıldızları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi! İlk danslarıyla göz kamaştırdılar

Hercai’nin yıldızları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi! İlk danslarıyla göz kamaştırdılar

Hercai’nin iki sevilen ismi Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar’ın düğününe ünlü isimler adeta akın etti. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğününde renkli anlar yaşandı. Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar çiftinin dans performansı geceye damga vurdu.

Geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisinin sevilen oyuncularından Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar dün dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği törene çiftin dans performansı damga vurdu.

Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğünde renkli anlar yaşandı.

İLK DANSLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Oyuncuların, nikah şahitliklerini Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi. Işıklı daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını da okudu.

Çiftin ilk dansları ise herkesi hayran bıraktı. Düğüne katılan oyuncu Ebru Şahin ise o anları Instagram hesabından paylaştı. Düğüne basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile katılan Şahin, bir araya sahneye çıkıp göbek attı.

Arkadaşlarının düğününde oldukça eğlenen Engin Akyürek de sık sık sahneye çıkarak oynamayı ihmal etmedi.

Sadeliğe önem veren Oya Unustası da düğününde balık model dantelli bir gelinlik tercih etti.

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Hercai’nin yıldızları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi! İlk danslarıyla göz kamaştırdılar
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