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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Böyle haberlerden sıkıldım

Böyle haberlerden sıkıldım
SON dönemde aşk haberleriyle magazin gündemini sık sık meşgul eden Serenay Sarıkaya, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Çıkışta koşar adım aracına binen güzel oyuncu, muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemedi. Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Sarıkaya, 'Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında, "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi, bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" dedi.
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Böyle haberlerden sıkıldım
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