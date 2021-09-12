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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Sinem’in annelik kuralları

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Sinem’in annelik kuralları

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın hayatı kızı Lalin’le birlikte değişti. Kendisiyle bütünleşen sarı saçlarına emzirme döneminde veda eden Kobal, kızının her anına tanık olabilmek için gelen tekliflere mesafeli yaklaşıyor

İLK HEYECAN
SİNEM Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenmişti. Çiftin mutluluğu geçen yıl dünyaya gelen kızları Lalin ile daha da perçinlendi. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Kobal'ın bu süreçte tüm hayatı değişti. Hamilelik döneminde ortada görünmeyen oyuncu, doğum sonrası bu düzenini devam ettirdi.

DOĞAL BESLENIYOR
KALABALIK ortamlara girmeyen ve kızını gözlerden uzak bir şekilde büyütmek isteyen Kobal, iş tekliflerine mesafeli yaklaşıyor. Oyuncu, doğum sonrasında saçlarını boyatmamaya da özen gösteriyor. Bu süreçte sağlıklı beslenen Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi Ankara'dan organik ürünler gönderiyor.
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Sinem’in annelik kuralları
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