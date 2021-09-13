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Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:28 Son Güncelleme: 13.9.2021 12:00

Deniz Bulutsuz'a şiddet iddiası Ozan Güven'in hayatını alt üst etti! Ozan Güven son haliyle şoke etti...

Deniz Bulutsuz’a şiddet iddiası Ozan Güven’in hayatını alt üst etti! Ozan Güven son haliyle şoke etti...

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Yaşananların ardından Levent'teki evinden ayrılan ve Bodrum'a yerleşen Ozan Güven'in son hali ortaya çıktı. Maddi sıkıntılar çektiği öğrenilen Güven'in değişimi ise şoke etti. Ozan Güven hakkında "Hayatı alt üst oldu" yorumları yapıldı.

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, bir dönem sevgili olduğu Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili arasında yaşananlar mahkemeye taşınmıştı.

Hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı.

Takvim yazarı Ufuk Özcan, Ozan Güven'in son durumunu şöyle anlattı;

KÖY HAYATI YAŞIYOR

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ozan Güven'in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanması talep edilmiş ve dava açılmıştı.

Yargı süreci devam ederken Ozan Güven, yıllardır oturduğu Levent'te bulunan evini kiraya vermiş.

Kısa bir süre Cunda Adası'nda yaşayan Ozan Güven, şimdilerde ise Bodrum'a yerleşmiş. Her şeyden uzakta sakin bir hayat süren Ozan Güven'in evini kiraya vermesinin nedeni ise maddi sıkıntılar çekmesiymiş.

Aylık 20 bin liraya villasını kiraya veren Ozan Güven, şimdilerde Bodrum'da köy hayatı yaşıyormuş...

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Deniz Bulutsuz'a şiddet iddiası Ozan Güven'in hayatını alt üst etti! Ozan Güven son haliyle şoke etti...
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