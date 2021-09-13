Hayallerin önündeki tek engel otoriter anne! Kalp Yarası oyuncularıdan GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalar...

'MÜGE'YE SARILIP 'YALNIZ DEĞİLSİN' DEMEK İSTİYORUM



Yasaklarla örülü konağın içinden özgür dünyaya taşmak isteyen bir genç kız 'Müge'. Onu siz nasıl anlatırsınız?

NAZ SAYINER: 'Müge' deli dolu ama bir o kadar da duygusal. Koca konakta onu anlayan, dinleyen kimse yok, çok yalnız. Birinin gelip onu bu yalnızlıktan kurtarmasını bekliyor. Babaannesinden çok korkuyor, koyduğu kurallar onu boğuyor ama asi bir kız olduğu için kimi zaman karşısında dimdik de durabiliyor.

Siz nasıl bir ortamda büyüdünüz?

Benim ailem baskıcı değildir. Kararlarımın arkasında durup beni desteklerler. Eğer önemli bir konu varsa oturup hep beraber konuşur, sorunu halletmeye çalışırız.

Koca konakta yalnız 'Müge'. Siz Naz olarak ona baktığınızda neler hissediyorsunuz?

Gidip sarılmak istiyorum 'Sen yalnız değilsin' diye...

Bu kadar otorite gençleri nasıl etkiliyor?

Kimse kimsenin üstünde sert bir baskı kurmamalı. Herkes başkasının özgürlüğünü kısıtlamadan yaşamalı.

'Kalp Yarası' ekibiyle çalışmak nasıl?

Harika bir duygu. Burada o kadar güzel şeyler öğreniyorum ki... Sete değil, okula gidiyor gibiyim.