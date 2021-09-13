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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Hayallerin önündeki tek engel otoriter anne! Kalp Yarası oyuncularıdan GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar...

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Hayallerin önündeki tek engel otoriter anne! Kalp Yarası oyuncularıdan GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalar...

‘Kalp Yarası’ adlı dizide Sancakzade Ailesi’nin üç üyesini canlandıran İnanç Konukçu, Burçin Abdullah ve Naz Sayıner, GÜNAYDIN’a konuştu. Otoriter kayınvalide gölgesinde evlilik yürüten ‘Sinan’ ve ‘Leman’ı oynayan Konukçu ve Abdullah; karakterleri için “Başlarındaki anne nedeniyle istedikleri hayatları yaşayamıyorlar. Ancak bastırılan duygular, bir yerde patlak verir” diyor

ATV'de yayınlanan 'Kalp Yarası'ndaki 'Leman-Sinan Sancakzade' çifti ile kızları 'Müge', dizinin en dikkat çeken karakterlerinden... Bu üçlüyü canlandıran Burçin Abdullah, İnanç Konukçu ve Naz Sayıner ile bir araya geldik. Üçlü, kamera arkasında yaşadıklarını ve Antakya'nın büyülü coğrafyasında gerçekleşen çekimleri anlattı.
Sizi bu hikayede etkileyen ne oldu?
İNANÇ KONUKÇU: 'Kalp Yarası' senaryosunu ilk okuduğumda hikayesiyle ve dokusuyla beni çok etkiledi. Ben de 'Sinan'ın hikayesindeki dramatik tarafı sevdim.
BURÇİN ABDULLAH: 'Kalp Yarası', 'Ferit' ve 'Ayşe'nin aşklarını anlatan bir proje. Bizler de onların bu aşk hikayesini oluşturan dinamikleriz. Proje içerisinde farklı farklı kalp yaraları da yer alıyor. Hikaye bütünüyle etkileyici karakterlerden oluşuyor.
SEYİRCİ ARTIK ÇOK SEÇİCİ

Kayınvalide 'Azade'nin gölgesinde bir evlilikleri olan 'Sinan' ve 'Leman' sizce kendi içlerinde mutlu mu?
İ.K.: 'Sinan' ve 'Leman', aslında çocuklarıyla mutlu bir çift. Başlarında baskın ve otoriter bir anne var, onun etkisi ile istedikleri hayatları yaşayamıyorlar. Çoğu zaman bu sorun olsa da konaktan ayrılmıyorlar ve zorlukla yaşamayı tercih ediyorlar.
B.A.: Kendi içlerinde mutlular bence de. 'Leman' kızını ve kocasını seviyor ve onlara sahip çıkıyor. Sadece eşini fazla kıskanıyor, bu sıkıntı yaşamalarına sebep oluyor.
Siz yaşadıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
İ.K.: Zor bir durum, Türkiye'nin her bölgesinde bu tarz aile yaşantıları olabiliyor. 'Sinan' kabuğunu kırıp çıkmak istedikçe sürekli bir sorunla karşılaşıyor. Aslında konak dışına çıkıp nefes alabileceği anları kolluyor.
B.A.: Bu tarz kişiler genelde güçsüz oldukları için başkasının isteklerine bu denli bağlı olmak zorunda. Ben 'Leman'ın olmak istediği yeri; eşinin ve kızının kalbi olarak görüyorum.
Kendi isteklerini hep geri planda tutmuşlar. İleride bu sorun çıkartmaz mı?
İ.K.: Tabii ki çıkartır ama dediğim gibi geniş ve büyük bir aile var ve aileyi yöneten baskın anne, sorun çıkmasını kendi yöntemleri ile engelliyor.
B.A.: Bastırılan duygular, bastırılan konuşmalar bir yerde patlak verebilir diye düşünüyorum.
'Kalp Yarası'nın bu kadar sevilmesinin nedeni ne sizce?
İ.K.: Aslında başarıyı belirli bir alana yüklemek istemem ama samimi bir iş olduğuna inanıyorum. Seyirci artık seçici ve hangi işin kaliteli, hangi işin kötü olduğunu anlayabiliyor. Ben bütün kaliteli bir iş yaptığımıza inanıyorum.
B.A.: İşlenen olayların akıcı ve sürükleyici olması, çekim ve görüntü kalitesi, oyunculuklar; bu dizinin izlenmesindeki en büyük etken.

SETTEKİ UYUM REYTİNGLERE DE YANSIYOR

Sette nasıl bir uyum yakaladınız?
İ.K.: Reytinglerin iyi olması sadece iyi oyunculukların ve iyi hikayenin bir sonucu olmayabiliyor. Sette çalışan herkesin işini seven ve iyi bilen insanlardan oluşması gerekiyor. Dizimizde bu uyum çok sağlam bir şekilde kalıbına oturtulmuş, herkes işinde başarılı, çalışkan ve saygılı insanlar... Böyle bir uyum olunca başarı kaçınılmaz oluyor.
B.A.: Kamera arkasındaki iş arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi işlerine saygılı, disiplinli ve profesyonel. İşlerini severek yapıyorlar. Reytinglerdeki başarının çok büyük bir parçası bu uyum.

'MÜGE'YE SARILIP 'YALNIZ DEĞİLSİN' DEMEK İSTİYORUM

Yasaklarla örülü konağın içinden özgür dünyaya taşmak isteyen bir genç kız 'Müge'. Onu siz nasıl anlatırsınız?
NAZ SAYINER: 'Müge' deli dolu ama bir o kadar da duygusal. Koca konakta onu anlayan, dinleyen kimse yok, çok yalnız. Birinin gelip onu bu yalnızlıktan kurtarmasını bekliyor. Babaannesinden çok korkuyor, koyduğu kurallar onu boğuyor ama asi bir kız olduğu için kimi zaman karşısında dimdik de durabiliyor.
Siz nasıl bir ortamda büyüdünüz?
Benim ailem baskıcı değildir. Kararlarımın arkasında durup beni desteklerler. Eğer önemli bir konu varsa oturup hep beraber konuşur, sorunu halletmeye çalışırız.
Koca konakta yalnız 'Müge'. Siz Naz olarak ona baktığınızda neler hissediyorsunuz?
Gidip sarılmak istiyorum 'Sen yalnız değilsin' diye...
Bu kadar otorite gençleri nasıl etkiliyor?
Kimse kimsenin üstünde sert bir baskı kurmamalı. Herkes başkasının özgürlüğünü kısıtlamadan yaşamalı.
'Kalp Yarası' ekibiyle çalışmak nasıl?
Harika bir duygu. Burada o kadar güzel şeyler öğreniyorum ki... Sete değil, okula gidiyor gibiyim.

ANTAKYA'YA AŞIK OLDUM

Antakya'yı nasıl buldunuz, sevdiniz mi? İstanbul dışında çalışmak nasıl?
İ.K.: Ben Ankara'da uzun yıllar çalıştığım için İstanbul dışında bir yer olması beni etkilemiyor. Hatay çok güzel. Set dışında zaman buldukça şehrin tarihi dokusunu görmeye ve meşhur lezzetlerini tatmaya çalışıyorum.
B.A.: Antakya'yı çok sevdim. Daha önce gelmemiştim, bu zengin memlekete aşık oldum diyebilirim. Dokuma iplikleriyle, baharatlarıyla, her şeyiyle harika. Hatta benim bir tekstil firmam var. Bundan sonra ipeklerimizi çok kaliteli olduğu için Antakya'dan almaya karar verdim. Bizim işlerde şehir dışında çalışmak kolay olmuyor. Hele çocuğunuz varsa. Çocuğu konfor alanından dışarı çıkarmış oluyorsunuz. Ama şartları elimden geldiğince düzgün tutmaya çalışıyorum.

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Hayallerin önündeki tek engel otoriter anne! Kalp Yarası oyuncularıdan GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar...
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