Serenay Sarıkaya setlere geri dönüyor! İşte Serenay Sarıkaya’nın yeni projesi

Son dönemlerde sadece ortaya koyduğu projelerdeki başarısıyla değil, aynı zamanda yaşadığı aşklarla da magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

YENİ PROJEYE 'EVET' DEDİ

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir dizi projesine 'evet' dedi. Ünlü oyuncu ekranlara ve setlere geri dönüyor.