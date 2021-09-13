Serenay Sarıkaya setlere geri dönüyor! İşte Serenay Sarıkaya’nın yeni projesi

Son dönemlerde sadece ortaya koyduğu projelerdeki başarısıyla değil, aynı zamanda yaşadığı aşklarla da magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.
YENİ PROJEYE 'EVET' DEDİ
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir dizi projesine 'evet' dedi. Ünlü oyuncu ekranlara ve setlere geri dönüyor.
BAŞROLDE İKİ YILDIZ YER ALACAK
Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği yeni dizi projesinde başrollerde iki ünlü isim Serenay Sarıkaya ve Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz üstlendi.
ÇEKİMLER İÇİN ADANA'YA GİTTİLER
İki ünlü oyuncu yeni dizi için Adana'ya gitti. Çekimlerin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.