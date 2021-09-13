Ünlü oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş’ın evliliğindeki krizde adı geçen Mina Ceran suskunluğunu bozdu!

2018'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliğindeki krizde adı geçen Mina Ceran, suskunluğunu bozdu.
Geçtiğimiz günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var." diyen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evlerini ayırdığı iddia edilmişti.
Baş'ın, Mina Ceran ile Emirgan'da eğlenirken görülmesinin ardından, iş insanının Ümraniye'de oturan sosyal medya fenomeni için Avrupa Yakası'nda, Göktürk'te lüks bir ev kiraladığı öne sürüldü.
VE MİNA CERAN KONUŞTU!
İddiaları yalanlayan Mina Ceran, "Son günlerde gündemi meşgul eden tamamen asılsız haberlerin karşısında sessizliğimi koruma sebebim; ilgili haberlerde bahsi geçen diğer şahıslara ve kendime olan saygımdandır. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı diğer şahıslar zaten yaptılar... Ancak özellikle dün ve bugün çıkan bazı haberler konuyu çok farklı boyutlara taşımış olup, şahsım tarafından müdahaleyi gerektirecek konuma getirmiştir.
Ayakları üzerinde duran genç bir kadın olarak, kendi emeğimle yerleştirdiğim ve kardeşimle beraber yaşadığım evim için yapılan yakıştırmaları üzülerek takip ettim. Genç bir kadının kendi parasını kazanıp, kendi evine kimseden destek görmeden yerleşmesini kabul etmek bu kadar mı zor?" şeklinde konuştu.
NELER OLMUŞTU?
Bensu Soral ile Hakan Baş, üç yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyordu.
"BEBEK KRİZİ"
Söylentilere göre; Baba olmak isteyen Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki oyuncu, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır." cevabını verdi.
"EMİRGAN'DA EĞLENDİLER!"
Hakan Baş'ın ayrıca önceki akşam Emirgan'daki bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile görülmesi ayrılık söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi.
"EVLİLİĞİMİZ HASSAS BİR SÜREÇTE"
Çıkan iddiaların ardından ünlü çiftten ortak açıklama geldi. Soral ve Baş, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
BUZLAR ERİDİ
Ancak ikilinin arasındaki buzlar eridi. Bensu Soral ve Hakan Baş, bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Gece boyunca eğlenen çift, uzun süre sonra ilk kez yan yana görüntülendi.