Ünlü oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş’ın evliliğindeki krizde adı geçen Mina Ceran suskunluğunu bozdu!

Ayakları üzerinde duran genç bir kadın olarak, kendi emeğimle yerleştirdiğim ve kardeşimle beraber yaşadığım evim için yapılan yakıştırmaları üzülerek takip ettim. Genç bir kadının kendi parasını kazanıp, kendi evine kimseden destek görmeden yerleşmesini kabul etmek bu kadar mı zor?" şeklinde konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Bensu Soral ile Hakan Baş, üç yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyordu.