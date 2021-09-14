Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:45Son Güncelleme: 14.9.2021 09:45
Demet Akalın'dan kıskançlık itirafı! O anları hatırlayınca gerildi
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Demet Akalın'ın kıskançlık itirafı magazin gündemine damga vurdu. Popçu Berkay'ın doğum gününde fotoğraf çekilirken bir arkadaşının, Okan Kurt'un elinden meyve suyu dolu bardağı alıp içtiğini görünce çok kötü olduğunu söyleyen Demet Akalın, ‘o gün sinirden ellerim titremişti’ dedi.
Demet Akalın, programında 'Eşinizin sevmediği bir yemeği, iş arkadaşı bilirse tepkiniz ne olur' diye sordu.
Gelinlerin yanıt verdiği sırada yaşadığı bir olayı anlatan Demet Akalın, o anları hatırlayınca çileden çıktı.
Popçu Berkay'ın doğum gününde fotoğraf çekilirken bir arkadaşının, Okan Kurt'un elinden meyve suyu dolu bardağı alıp içtiğini görünce çok kötü olduğunu söyleyen Akalın, 'o gün sinirden ellerim titremişti' dedi.
Ünlü sanatçı o anları hatırladıkça gerildi.
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Demet Akalın'dan kıskançlık itirafı! O anları hatırlayınca gerildi