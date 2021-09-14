Özcan Deniz aylık gelirini açıkladı

"HAPİS YATMASI İÇİN ŞİKAYET ETMEDİM"

Bunun üzerine Özcan'ın avukatları benimle iletişime geçerek kariyerinin tehlikede olduğunu söyleyerek aramızın iyi olduğuna dair paylaşımda bulunmamı söylediler. Bende kabul ederek fotoğraf paylaştım. Paylaşımdan saatler sonra bana boşanma davası açıldığını basından öğrendim. Sanıktan şikayetçiyim. Özcan'a her hangi bir kinim yoktur. Ceza almasını, hapis yatmasını istemediğim için şikayette bulunmadım fakat yaptıklarının karşılığının almasını istiyorum" dedi.

TANIKLAR DİNLENECEK

Mahkeme, tarafların bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine ve hastaneye onaylı raporun örneğinin alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.