Özcan Deniz aylık gelirini açıkladı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.
'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.
YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR
Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
İLK CELSE GÖRÜLDÜ
Davanın ilk celsesi bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya taraflar katılım sağladı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın vekilleri davanın basına kapalı bir şekilde devam etmesi talebinde bulundu. Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu söyleyen Deniz, aylık gelirinin ise 20 bin TL olduğunu kaydetti. Mahkeme hakimi, dosyanın içerisindeki bilgilerin daha önceden basına yansıdığı gerekçesiyle taleplerin reddine karar verdi.
SAVUNMA YAPTI
Özcan Deniz hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Özcan Deniz, "Daha önce savcılıkta savunmamı yapmıştım aynı şekilde tekrar ediyorum. Şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Aramızda velayet davası vardır. Beni zor duruma düşürmek için bu iddialarda bulunuyor. Eğer gerekli görülürse müştekinin de reddetmeyeceği tanıkları dinlenmesi için getirebilirim" dedi.
"KENDİSİNE ZARAR VEREN BİRİ"
Savunmasına devam eden Deniz "Almanya'da kapıyı çalıp çocuğu aldığım doğru ama herhangi bir darp olayında bulunmadım. Göcek'te yaşanan olay ise annesi ile hararetli bir şekilde tartışıyordu. Annesi karşı pencere tava fırlattı. Bende annesini korudum. Bahsi geçen rapor ise döndükten bir gün sonra Sarıyer'de alınmış bir raporla tehdit edilmeye başlandım. Belirtmek isterim ki davacı sinirlendiğinde kendisine zarar veren birisi muhtemelen yine kendisine zarar verdikten sonra aldığı bir rapordur. Aleyhime hususları kabul etmiyorum" diyerek sonlandırdı.
BERAAT TALEP EDİLDİ
Özcan Deniz'in vekilleri"2017 yılındaki Sarıyer evde gerçekleştiği iddia edilen olayda taraflar evli değildi ve şikayet süresince yapılmamıştır. Tanık ve müşteki soyut beyanından başka bir delil yoktur. Bahsi geçen rapor Almanya'da yaşandığı iddia edilen olayla ilgili alınmıştır. Raporda kim tarafından darp edildiğine ilişkin bir beyan bulunmamaktadır. Beraatını talep ediyoruz" dedi.
HAKİM KARŞISINDA ANLATTI
İfadesine geçilen Feyza Aktan, "Söylediğimiz yazdığımız her şey doğru. Sarıyer'deki şiddet eylemi 2018 yılı başlarında gerçekleşti. O sürede evli değildik, hamileydim. Basında eski sevgilisiyle görüştüğüne dair haberler çıktı bende evi terk ettim. Ertesi günü eve çağırdı konuşmak için gittiğimde çantasını hazırlamıştı. O süreçte vücudum da darp izi olmadığı için rapor almadım. Aileler bir araya geldi ve kendisi pişman olduğunu belli ettiği için barıştık ve sonrasında nikah kıydık. Vücudumda darp izi olsa da rapor almazdım çünkü hamile olduğum için bebeğime karşı sorumluluklarım vardı. Yine aramızda İstanbul'a dönüp dönmemek korusunda tartışma yaşandı. Ben dönmek istemiyordum kendisi bana 'Sen benim karımsın geleceksin' dedi. Kuzey kucağımda beni itti kapının arkasına düştüm daha sonra ayağı ve eliyle vurmaya başladı. Yine çocuğum için rapor almadım. Diğer olayda Almanya'ya tatile gitmiştik. Özcan'ın telefonuna mesajlar gelmeye başladı. Mesajları gördüm ve ellerim ayaklarım titremeye başladı. Kuzey'le birlikte odaya çıktım ve yengesini arayarak akıl danıştım. Böyle bir durumda ne yapmam gerektiğini sordum. Bizi kapıdan dinliyormuş içeri girdi ve Kuzey'i aldı. Beni odaya kilitledi iki üç saat kadar. Özcan, balkonda abisiyle birlikte konuşuyordu. Boşanma davası açacağını söylüyordu. Bende 'Erkeksen o mesajları silmezsin' dedim. Odaya geldi ve erkek mi görmek istiyorsun diyerek tokat attı yere düştüm. Balkona kaçtım elindeki sigarayı üzerimde söndürmekle tehdit etti. Sonra odayı terk etti. Raporu alacak durumum yoktu çünkü korkuyordum. Darp olayından bir gün sonra Türkiye'ye döndük. Özcan ve abisi yapılan evlilik protokolünü gözden geçirirken görünce rapor alamaya karar verdim. Devlet hastanesine gittim orada polisler olduğu için raporu oradan alamadım. Özel bir hastaneden aldım ve isim yazdırmam gerektiğini bilmiyordum.
"BOŞANMA DAVASI AÇILDIĞINI BASINDAN ÖĞRENDİM"
Raporu aldım ve sonrasında abisi Ercan Deniz ile birlikte tehdit etmeye başladı. Çocuğumla ilgili duygusal şantajda bulunduğu için kullanmadım. Aldığım raporu ellerine teslim ettim ve anlaşmalı olarak boşandık" dedi. Aktan'a dosyada bulunan sosyal medya paylaşımları sorulduğunda, "Almanya'dan döndükten sorma ilk tuttuğum avukat adını duyurmak adına Almanya'da yaşanan olayı basına sızdırmaya başladı.
"HAPİS YATMASI İÇİN ŞİKAYET ETMEDİM"
Bunun üzerine Özcan'ın avukatları benimle iletişime geçerek kariyerinin tehlikede olduğunu söyleyerek aramızın iyi olduğuna dair paylaşımda bulunmamı söylediler. Bende kabul ederek fotoğraf paylaştım. Paylaşımdan saatler sonra bana boşanma davası açıldığını basından öğrendim. Sanıktan şikayetçiyim. Özcan'a her hangi bir kinim yoktur. Ceza almasını, hapis yatmasını istemediğim için şikayette bulunmadım fakat yaptıklarının karşılığının almasını istiyorum" dedi.
TANIKLAR DİNLENECEK
Mahkeme, tarafların bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine ve hastaneye onaylı raporun örneğinin alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.