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Giriş Tarihi: 15.9.2021

‘Çocuklara ABD’de dadı bulmak zor’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Çocuklara ABD’de dadı bulmak zor’
Amerika'dan geçtiğimiz günlerde dönen Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, önceki akşam kuaför çıkışı görüntülendi. Saç bakımı yaptırdığını söyleyen oyuncuya, gündemi meşgul eden 'Çocuklarına Amerika'da bakıcı arıyor' haberleri soruldu. Elles, konuya şöyle açıklık getirdi: "Evet orada bakıcı bulmak, insanlara güvenmek zor. Şu an çocuklar Amerika'da. Ayrılalı birkaç gün oldu, ancak onları çok özlüyorum." Hollywood'ta 'Silver Carnation' adlı bir filmde oynayan Elles, "Türk sineması ile Hollywood arasında fark yok, her şey aynı. Türk film sektörünün kalitesi en az onlar kadar iyi" dedi.
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‘Çocuklara ABD’de dadı bulmak zor’
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