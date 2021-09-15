‘Çocuklara ABD’de dadı bulmak zor’

Amerika
'dan geçtiğimiz günlerde dönen Alman
asıllı oyuncu Wilma Elles
, önceki akşam kuaför çıkışı görüntülendi. Saç bakımı yaptırdığını söyleyen oyuncuya, gündemi meşgul eden 'Çocuklarına Amerika'da bakıcı arıyor' haberleri soruldu. Elles, konuya şöyle açıklık getirdi: "Evet orada bakıcı bulmak, insanlara güvenmek zor. Şu an çocuklar Amerika'da. Ayrılalı birkaç gün oldu, ancak onları çok özlüyorum." Hollywood
'ta 'Silver Carnation
' adlı bir filmde oynayan Elles, "Türk sineması ile Hollywood arasında fark yok, her şey aynı. Türk film sektörünün kalitesi en az onlar kadar iyi" dedi.