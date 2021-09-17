‘Çok şanslıyım hayatımın aşkıyla evlendim’

Ünlü popçu Ece Seçkin
, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Çağrı Terlemez
ile Beykoz Çubuklu 29 adlı mekanda evlendi.
ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Çiftin düğününe İrem Derici
, Enis Arıkan
, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, Esra Erol
, Cem Belevi, Ziynet Sali-Erkan Erzurumlu, Derya Uluğ
-Asil Gök, Merve Özbey-Kenan Koçak, Ozan Doğulu
-Hera, Faruk Sabancı-Dilay Korkmaz da katıldı. Çiftin nikah şahitliklerini Danla Biliç, Derya Uluğ, Esra Erol Özbir, Ozan Doğulu yaptı. Nikah sonrası aile cüzdanıyla poz veren Seçkin, duygularını şöyle anlattı: "Çok heyecanlıyım. Bu başka hiçbir şeyin heyecanına benzemiyormuş. Çok şanslıyım, hayatımın aşkıyla sonsuzluğa imza attım. Herkes umarım bu mutluluğu yaşar.
'GELİNLİKLERİM KARAKTERİMİ YANSITIYOR'
SEÇKIN, gecede giydiği farklı gelinlikleriyle ilgili şunları söyledi: "Gelinliklerimin hepsi beni yansıtıyor. Biri için çok sıra dışı diyebilirim. Diğerlerinde ise daha prenses bir Ece Seçkin var. Özellikle sıra dışı olarak tanımladığım gelinliğim, alışık olduğunuz çılgın ve şaşırtıcı Ece'yi yansıtıyor."