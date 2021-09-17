Şebnem Bozoklu’dan dikkat çeken açıklama! ‘Bitpazarına gidiyorum oradan…’

Son olarak 'Babam Çok Değişti' adlı dizide rol alan Şebnem Bozoklu, eşi Kanat Atkaya'yla Bebek'te görüntülendi. Ünlü oyuncu, bitpazarına alışveriş yapmasıyla ilgili konuştu.
Şebnem Bozoklu, önceki gün eşi Kanat Atkaya'yla önceki gün Bebek'te görüntülendi. Oyuncu, yoğun çalışma temposundan fırsat bulup arkadaşlarıyla bir araya geldiğini söyledi.
Muhabirlerle sohbet eden Bozuklu'ya bitpazarına alışverişe gittiği anları sosyal medyadan paylaştığı hatırlatılınca şöyle dedi...
"Hızlı tüketim moda ürünlerinin dünyaya zarar verdiğini biliyoruz" diyen Bozoklu, "Bu moda ürünlerini almamamız çok zor. Hepimizi seve seve alıyoruz ama biraz daha eski biraz daha ikinci el dünya için daha iyi. Özellikle az kullanılmış şeyler için tercih edilebilir. Çok daha ekonomik" dedi.
42 yaşındaki güzel oyuncu, 'İkinci el kıyafet tercih eder misiniz?' sorusunu; "İkinci el kıyafet şahane bir şey" şeklinde cevapladı.