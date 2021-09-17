Şebnem Bozoklu’dan dikkat çeken açıklama! ‘Bitpazarına gidiyorum oradan…’

"Hızlı tüketim moda ürünlerinin dünyaya zarar verdiğini biliyoruz" diyen Bozoklu, "Bu moda ürünlerini almamamız çok zor. Hepimizi seve seve alıyoruz ama biraz daha eski biraz daha ikinci el dünya için daha iyi. Özellikle az kullanılmış şeyler için tercih edilebilir. Çok daha ekonomik" dedi.