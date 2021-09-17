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Giriş Tarihi: 17.9.2021 11:57 Son Güncelleme: 17.9.2021 12:07

Şebnem Bozoklu’dan dikkat çeken açıklama! ‘Bitpazarına gidiyorum oradan…’

Şebnem Bozoklu’dan dikkat çeken açıklama! ‘Bitpazarına gidiyorum oradan…’

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Şebnem Bozoklu, gazetecilerle ayaküstü konuştu. Sık sık bitpazarına giden ve sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncu Şebnem Bozoklu, bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Oralarda acayip şeyler buluyorum, iyi pazarlık da yapıyorum, çünkü işin doğasında pazarlık da var. İkinci el kıyafet de alıyorum. Moda ve hızlı tüketim doğaya zarar veriyor. Bu nedenle ikinci el, özellikle az kullanılmış kıyafetleri tercih ediyorum."

Son olarak 'Babam Çok Değişti' adlı dizide rol alan Şebnem Bozoklu, eşi Kanat Atkaya'yla Bebek'te görüntülendi. Ünlü oyuncu, bitpazarına alışveriş yapmasıyla ilgili konuştu.

Şebnem Bozoklu, önceki gün eşi Kanat Atkaya'yla önceki gün Bebek'te görüntülendi. Oyuncu, yoğun çalışma temposundan fırsat bulup arkadaşlarıyla bir araya geldiğini söyledi.

Muhabirlerle sohbet eden Bozuklu'ya bitpazarına alışverişe gittiği anları sosyal medyadan paylaştığı hatırlatılınca şöyle dedi...

"Bitpazarına çok gidiyorum. Şişli'deki Bomonti'deki bitpazarını çok seviyorum. Acayip şeyler buluyoruz. Evle ilgili şeyler alıyoruz. İyi pazarlıkçıyız."

"Hızlı tüketim moda ürünlerinin dünyaya zarar verdiğini biliyoruz" diyen Bozoklu, "Bu moda ürünlerini almamamız çok zor. Hepimizi seve seve alıyoruz ama biraz daha eski biraz daha ikinci el dünya için daha iyi. Özellikle az kullanılmış şeyler için tercih edilebilir. Çok daha ekonomik" dedi.

42 yaşındaki güzel oyuncu, 'İkinci el kıyafet tercih eder misiniz?' sorusunu; "İkinci el kıyafet şahane bir şey" şeklinde cevapladı.

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Şebnem Bozoklu’dan dikkat çeken açıklama! ‘Bitpazarına gidiyorum oradan…’
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