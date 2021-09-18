‘Hakan’la küsmedik ama zor bir dönemden geçiyoruz

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu
, önceki akşam Harbiye Açık Hava'da tek kişilik gösteri düzenledi. Sahneye dans ederek çıkan oyuncu, anlattığı hikâyelerle Harbiye'yi dolduran yüzlerce kişiyi gülme krizine soktu. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında oyuncu Bensu Soral
da vardı. Gecede gazeteciler Soral'a, "Eşiniz Hakan Baş
'la evliliğinizde sorunlar yaşadığınız yönünde haberler çıktı. Konuya üçüncü şahıslar da katıldı. Doğru mu?" diye sordu. Soral, "Üçüncü şahıslarla alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik, ayrı da değiliz" diye yanıt verdi.