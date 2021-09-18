Yok artık ne alaka!

Ünlü bir Türk düşünürü (ki o ben oluyorum!) demiş ki, "Pandemiyi, evliysen boşanmadan, bekarsan evlenmeden atlatırsan sınavı geçtin sayılır..." Ama atlatamayanlar oldu, nice canlar bu uğurda heba oldu.

Büyük Çin planının, biyolojik virüsün şifrelerini açıklıyorum... (İnşallah yazarımız Ferhat Ünlü ondan habersiz şifre açıkladım diye bozulmaz...) Kovid-19 aslında, dünyadaki ilişkilerin dengesini bozmak için gönderilmiş bir virüstü. Dünyanın dört yanında güllük gülistanlık giden aşk düzenine darbe olsun diye üretildi. Ve başarılı oldu da...







HEPSİNDE BAŞKA BİR VİLDAN

Düşünün son altı ayda ilişkisi bitti ya da evlendi diye "Yok artık", "Daha neler", "Gerçekten mi", "Ben şok", "Ne alaka", "Hadi canım", "Ciddi misin!.." diye tepki verdiğiniz kaç isim oldu...

Ben son bir haftada iki çift için bu tepkilerden birini verdim ne yalan söyleyeyim... İlki Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'di... Vildan kameralara tüm zarafeti ve naifliğiyle, gelinliğinin eteğiyle oynayarak, nasıl da gelenek ve göreneklere uygun sade bir düğünle evlendiklerini anlatıyordu... O sırada elini tuttuğu, damatlığın içindeki Mehmet Erdem'se tüm Mehmet Erdem'liğiyle "Evlendik işte arkadaşlar" diyerek duygusallığıyla bizi kalbimizden vuruyordu.

Atasever'in daha 15 ay öncesinde elinde tepsi, kendisini istemeye gelen eski nişanlısına kahve servisi yaptığı günler geldi aklıma... İsmail Hacıoğlu ile evliliği... Kariyerinin başında gencecik bir kadınken adı sanı bilinmez bir fotoğrafçı ile evliliği... Her birinde başka bir Vildan tanıdık... Ya da o aynı kadındı da, bir uçtan bir uca savrulan seçimleri şaşırttı bizi. Umarım bu kez aradığı mutluluğu bulur... Gelenek göreneklere uygun bir cümleyle bu mevzuyu kapatıyorum, "Allah bir yastıkta kocatsın."

***

KARISI ÖLEN OLUR ASKERDEN DÖNEN OLUR



Bir ünlü Türk düşünürü (ki bu ben değilim), demiş ki, "Karısı ölen olur, askerden dönen olur, uzun ilişkisi biten olur, hazır ol..."

Bu bir klişe... Bir erkek uzun ilişkiden çıktığında, ondan sonra sevgili olduğu kişiyle frekansı tutarsa, o iş bir yılı bulmadan evlilikle sonuçlanır. Tecrübeyle sabit bir realiteden söz ediyorum.







ROMANTİK TEKLİF

Peki, size iki soru:

1.Soru: 8 yıllık sevgilisinden ayrıldıktan 3 ay sonra çıkmaya başladığı çocuktan 1 yıl içinde evlenme teklifi alan kişi kimdir?

2.Soru: 8 yıllık ilişkisinin ayrılığını 3 ayda atlatıp 1 yılda yeni sevgilisine evlenme teklif eden kişi kimdir?

Yeni nesil sorular gibi oldu ama cevapları açıklıyorum.

Ebru Şahin

Cedi Osman







Önce düğün düğün gezdiler birlikte... Cedi sanki basketbol oyuncusu değil de, düğünlerin paralı halaybaşı gibi mesai yaptı. Subliminal mesajları yeterince alınca, çocuk soluğu kuyumcuda aldı. Halısız evlenme teklifi mi olur deyip Kapalıçarşı'ya da uğradı belli ki, serdirdi halıyı Kapadokya manzarasına karşı, diz üstüne çöktü, teklifini yaptı... Çok da tatlılardı...

Sakın yanlış anlaşılmasın, bayılıyorum ikisine de. O kadar tatlılar ve yakışıyorlar ki ama anlattığım durum tespitini yapmayan kadın da yok denecek kadar az belirteyim.

Not: Bu arada köşenin adı Keyfekeder yani çok da ciddiye almayın, eğleniyoruz birlikte...