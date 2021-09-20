Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şoke eden iddia! Ünlü çiftin aşkı…

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ AŞKI REKLAM MI?

Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım ettiği ve sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.