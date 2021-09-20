Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, arkadaşlarıyla Fethiye tatiline çıktı!

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yazı eşi Başak Dizer ile birlikte Bodrum'daydı. Başak Dizer, arkadaşlarıyla yeni bir tatile daha çıktı.
ARKADAŞLARIYLA TATİLE ÇIKTI!
Başak Dizer, kardeşi Buket Dizer, yakın arkadaşları; Burcu Erçil ve Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın ile tatile çıktı. Dörtlü, Fethiye'yi tercih etti.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Başak Dizer, Fethiye'den de sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Arkadaşları ve kardeşiyle fotoğraf paylaşan Dizer'e binlerce yorum ve beğeni geldi.