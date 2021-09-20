Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’den yeni paylaşım!

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımlarda boy göstermiş olan Aras Bulut İynemli, her hareketiyle olay olmaya devam ediyor.
YENİ PAYLAŞIMI YANKI UYANDIRDI
Ünlü oyuncu bu kez de yeni paylaşımıyla gündemde... Aras Bulut İynemli, yaptığı yeni paylaşımla yine sosyal medyada yankı uyandırdı.
FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI!
Bazı sosyal medya takipçileri ünlü oyuncunun fotoğrafını beğenirken, İynemli'nin fotoğrafına yorum yağdı.
"FOTOĞRAFI BİGE ÖNAL MI ÇEKTİ?"
Sosyal medya kullanıcılarından bazıları ise ünlü oyuncuya, 'fotoğrafı Bige Önal mı çekti?' gibi imalarda bulundu. Bilindiği gibi bir süredir ayrı olan ve haklarında ihanet iddiaları ortaya atılan İynemli ve Önal'ın barıştığı söyleniyordu.