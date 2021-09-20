Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’den yeni paylaşım!

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımlarda boy göstermiş olan Aras Bulut İynemli, her hareketiyle olay olmaya devam ediyor.

YENİ PAYLAŞIMI YANKI UYANDIRDI

Ünlü oyuncu bu kez de yeni paylaşımıyla gündemde... Aras Bulut İynemli, yaptığı yeni paylaşımla yine sosyal medyada yankı uyandırdı.