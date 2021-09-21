Aleyna Tilki’den yeni açıklama! Aleyna Tilki aşk iddialarına ateş püskürdü!

"SEVGİLİM FALAN YOK! BU ÇAĞIN SEVGİLİ TABULARINI KABUL ETMİYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Bir süredir Aleyna'nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü." Dedi.