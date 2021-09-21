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Giriş Tarihi: 21.9.2021 19:07 Son Güncelleme: 21.9.2021 19:31

Aleyna Tilki’den yeni açıklama! Aleyna Tilki aşk iddialarına ateş püskürdü!

Aleyna Tilki’den yeni açıklama! Aleyna Tilki aşk iddialarına ateş püskürdü!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, kendisi ile ilgili çıkan iddialara cevap verdi. Aleyna Tilki, ‘sevgilisi var’ iddialarına ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı, “Bir süredir Aleyna’nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü." ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan Aleyna Tilki, kendisi ile ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

YORUMLARA KIZIP AÇIKLAMA YAPTI

Aleyna Tilki kendisiyle ilgili yorumlara kızarak, sosyal medyada açıklama yaptı.

"SEVGİLİM FALAN YOK! BU ÇAĞIN SEVGİLİ TABULARINI KABUL ETMİYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Bir süredir Aleyna'nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü." Dedi.

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Aleyna Tilki’den yeni açıklama! Aleyna Tilki aşk iddialarına ateş püskürdü!
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