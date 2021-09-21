Kalp Yarası’nda Sancakzade Konağı’nda olaylar durulmadı, herkes ekrana kilitlendi!

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,11 izlenme oranı ve %19,42 izlenme payı alarak birinci oldu. Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #HayallerimSeninle etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

12.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Ferit'e Baha'yı öldürmediğini anlatıp gerçekleri açıklamaya çalışırken ikili büyük bir tartışmaya tutuştu. Ayşe kendisine enjekte edilen ilacın etkisiyle daha fazla dayanamayıp bayıldı. Ferit, Ayşe'yi kendine getirmek için uğraşırken ikili arasında başlayan yakınlaşma Ayşe'nin Ferit'in söylediklerini hatırlamasıyla bıçak gibi kesildi.