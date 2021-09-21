‘Kim Milyoner Olmak İster’ yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni sezona yeni para ağacıyla merhaba diyecek. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezon hazırlığını tamamladı.