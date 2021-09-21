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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:34 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:54

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’, yeni sezona yeni para ağacıyla ‘Merhaba’ diyecek! Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, para ödüllerini artırdı. Büyük ödülün yine 1 milyon lira olduğu yarışmada diğer 11 sorunun değerleri yükseltildi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni sezona yeni para ağacıyla merhaba diyecek. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezon hazırlığını tamamladı.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün yine 1 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 11 sorunun para değerleri yükseldi.

ARTAN ÖDÜL MİKTARLARININ ARDINDAN YENİ PARA AĞACI ŞU ŞEKİLDE OLACAK;

1.Soru-1.000 TL

2.Soru-2.000 TL / BARAJ

3.Soru-3.000 TL

4.Soru-5.000 TL

5.Soru-7.500 TL

6.Soru-10.000 TL

7.Soru-30.000 TL BARAJ

8.Soru-50.000 TL

9.Soru-100.000 TL

10.Soru-200.000 TL

11.Soru-400.000 TL

12.Soru-1.000.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor!

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‘Kim Milyoner Olmak İster’ yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!
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