Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün nikahından ilk kareler!

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, geçtiğimiz akşam Marmaris Bozburun'da nikah masasına oturdu. Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk sade bir nikah töreni ile evlendi.
YAKIN DOSTLARI KATILDI
Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katıldı. 20 kişinin katıldığı törende nikâh şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.
DÜĞÜNDEN İLK KARELER PAYLAŞILDI
20 kişinin katıldığı düğünden ilk kareler de bugün paylaşıldı. Tanem Sivar, yakın arkadaşı Özge Özpirinci ile fotoğrafını paylaşarak, "Seni, canım Burak ile kurduğunuz bu güzel aileyi ve hepimizi çok ama çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
"KİMSE BEN HAMİLEYKEN EĞLENCE BEKLEMESİN"
Hamileliğinde 6'ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.