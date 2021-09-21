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Giriş Tarihi: 21.9.2021 11:40 Son Güncelleme: 21.9.2021 12:27

Özge Ulusoy kozmetik markasının reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!

Özge Ulusoy kozmetik markasının reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!

Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü manken Özge Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ilgi görüyor. Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde, bir kozmetik markasının mağaza açılışına katılmıştı. Ulusoy, o kozmetik markasının reklam yüzü oldu. Özge Ulusoy’un alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Güneşli'deki bir kozmetik markasının açılışına katılmıştı.

Ünlü model ve marka yönetimi, açılış öncesinde son toplantıdan anlaşmaya yakın kalkmış ama kesinleşmemişti. Açılışta markanın yeni reklam filminde oynayacağını açıklayan Ulusoy'un alacağı ücret belli oldu.

Markanın yeni reklam filminde oynayacak olan Özge Ulusoy'un, mağaza açılışında yöneticilerle el sıkışarak, 1 milyon TL'lik anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ulusoy, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan evlenme teklifi geldiğini söyleyip espri yapmıştım. Bunun ardından günlük evlilik tekliflerinin sayısı 100'e çıktı" demişti.

Bu sözleri günlerce konuşulan ünlü manken, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada adından söz ettirdi.

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Özge Ulusoy kozmetik markasının reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!
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