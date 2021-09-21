Özge Ulusoy kozmetik markasının reklam yüzü oldu! Alacağı para dudak uçuklattı!

Markanın yeni reklam filminde oynayacak olan Özge Ulusoy'un, mağaza açılışında yöneticilerle el sıkışarak, 1 milyon TL'lik anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ulusoy, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan evlenme teklifi geldiğini söyleyip espri yapmıştım. Bunun ardından günlük evlilik tekliflerinin sayısı 100'e çıktı" demişti.
Bu sözleri günlerce konuşulan ünlü manken, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada adından söz ettirdi.