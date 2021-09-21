Son dakika: Boran Kuzum’un acı günü! Aldığı haberle yıkıldı...

"En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi var olanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim" notunu düştü.