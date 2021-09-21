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Giriş Tarihi: 21.9.2021 13:59 Son Güncelleme: 21.9.2021 13:59

Son dakika: Boran Kuzum'un acı günü! Aldığı haberle yıkıldı...

Son dakika: Boran Kuzum’un acı günü! Aldığı haberle yıkıldı...

Önceki gün galası gerçekleşen "Saygı 2" dizisinin başrol oyuncularından Boran Kuzum, aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü oyuncu Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun babası Bora Kuzum'un cenazesi ise dün Ankara'da defnedildi.

"Saygı" dizisinin ikinci sezon galası önceki gün gerçekleşti. Diziye 'Savaş' karakteriyle hayat veren Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum'un vefat ettiği öğrenildi.

Saygı dizisinin yönetimi, "Dizinin gösterimi gerçekleşecek ancak pek çok oyuncu galada bulunmayacak" dedi. Başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babasının cenazesi ise dün Ankara'da defnedildi.

MİRAY DANER İLE GÜNDEME GELDİ

Ünlü oyuncu Boran Kuzum uzun süre hakkında aşk dedikodularının çıktığı rol arkadaşı Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Boran Kuzum özellikle Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşımla çok sayıda kullanıcının takdirini kazandı. Bir yandan da bazı kullanıcılar tarafından iki ismin sevgili olup olmadığını konuşulmaya başlandı.

Boran Kuzum, Miray Daner ile birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına; "Yol arkadaşım. Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans."

"En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi var olanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim" notunu düştü.

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Son dakika: Boran Kuzum'un acı günü! Aldığı haberle yıkıldı...
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